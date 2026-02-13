Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.


13 Şubat 2026 17:12
Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.

adam ders saatinde öğretmenler odasında , teneffüslerde öğretmenler odasında , öğlen arası öğretmenler odasında . bir ogrenci gonderince kabul etmiyor açıklaması ise öğrenci kendi isteğiyle gelmesi lazım diyor . bunun dışında arada bahçede sigara içiyor . bunun yaptığı etik mi şimdi böyle mi çalışılır yani , öğrenciler hiç bir teneffuste hiç bir öğlen arasında hocayı odasında bulamıyorlar .


tarih-1903
Şube Müdürü
13 Şubat 2026 17:26

bunu onun yüzüne söyle.burada arkasından konuşma


Banu Akkan
Aday Memur
13 Şubat 2026 19:06
yaw bu kaçıncı başlık, ne rehberlik öğretmeniymiş arkadaş! kıstır bir yerde yalnızken sen de gör işini ya

rocketrols
Aday Memur
13 Şubat 2026 19:14
hocam öyle samimi olduğum bir hoca değil , herkese mesafeli zaten herkeste şikayetçi adam ders saatlerinde teneffüslerde hepsinde öğretmenler odasında hani odasında 20 dakika duruyorsa 7 saat 40 dakika başka yerlerde sizce bu normal mi
feshmakan
Aday Memur
13 Şubat 2026 19:15
Sıcak çay fırlatabilir dikkat et :)

spock
Genel Müdür
13 Şubat 2026 19:16

etiktir ancak ahlaki değildir.


muhalif çocuk
Memur
13 Şubat 2026 19:36
Türkiye'de altın kural, seni ilgilendirmeyen veya etkilenmeyen hiçbir şeye karışma. Burası Almanya değil, üçüncü dünya ülkesi.

Banu Akkan
Aday Memur
13 Şubat 2026 19:39
bak bunu sevdim
Banu Akkan
Aday Memur
13 Şubat 2026 19:40
herkese mesafeliyse deli mi milkti bunu da öğretmenler odasında napıyo bütün gün tek başına
rocketrols
Aday Memur
13 Şubat 2026 19:51
3-4 tane kendi arkadasi var full onlarla yemek yiyor içiyor kahvaltıyı ve öğlen yemeğini ikisini birden öğretmenler odasında yiyor
rocketrols
Aday Memur
13 Şubat 2026 19:53
hocam ama okulda hiç bir çocuk kendiyle gorusemiyorlar surekli kapıyı çalıyorlar içerde mi hoca diye hoca yok asla odasında
