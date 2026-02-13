Şubat bordrosu

Kullanıcı Uyar
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemursen ve kamusen üyeleri memur ve memur emeklisinin çoluğunun çocuğunun bedduasını almıştır.2026 Yılı SGK Banka Promosyonları3600 ve 2008 5510 kanun mağduru Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?2026 Yılı İtibariyle 5510 Sayılı Kanuna Göre Emekli Olanlar Maaşlarını Yazabilirler miMühendis, İmam ve Bekçi aynı emekli maaşını alacakEmekli maaşlarımızı yazalım (aldığımız veya alacağımız, 5434 ve 5510 belirterek)Gsb Görevde Yükselme
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi