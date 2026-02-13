Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

45/A'lı yeni atanan sağlık teknikeri istifa ederse AFAD güvenlik alımına yerleşebilir mi?


13 Şubat 2026 17:38
45/A'lı yeni atanan sağlık teknikeri istifa ederse AFAD güvenlik alımına yerleşebilir mi?

45A lı yeni atanan sağlık teknikeri istifa ederse Afad güvenlik alımına bir sene cezaya tabi olmadan yerleşebilir mi net bi cevap alamıyorum bi türlü


lDeimosl
Müsteşar Yardımcısı
13 Şubat 2026 18:41

İstifa ederse aynı ünvanda tekrar atanamaz. Ünvan ve statü değişikliği istisna.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl ve ilçe sağlık müdürlüğüİl ve ilçe sağlık hemşire için nasılÇKYS'ye düşmeİstanbul 112 nasıl?Geçici görevlendirme Boşanma tayin sağlık bakanlığıGeçişDevlet hastanesinden TSM'ye geçişSözleşmeli istifaEngelli bir hemşirenin eğitim hakkının hastane idaresi tarafından engellenmesi

Sözlük

en tehlikeli canlı 1 söyleyene göre kıymet bulan sözler 1 Ey dermess 1 zona 1 insektisit 1

Son Haberler

Cenazeye giderken kaza yaptılar: 2 ölüCHP'den vergi düzenlemesine ilişkin iptal başvurusuDepremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında kararCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nda teröre yer yokPersonelin kızı şikayet etmişti: Ak Parti o başkanı ihraç ediyor!

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi