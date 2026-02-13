Başka birime görevlendirme

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
13 Şubat 2026 17:51
görev yaptığım irimde nöbet saatimde hasta yokken beni başka birime görevlendiriyor.Burda amaç Sözde o diğer birimi yardımcı olmak. Peki benim birbirimde hasta yok Tamam ama benim gibi En az 4 yerde yani serviste hasta bulunmazken oradaki görevliler Niye bu birime yardımcı olmak için gönderilmiyor bu yasal mı sizce


Cenk664
Aday Memur
16 Şubat 2026 14:14

Önce bu yazdıklarıni dilekçe şekline geçir ve evrak kayita ver 30 gün bekle cevap yoksa cimerr yaz cevap bekle 15 günde yanıt gelir sonra il sağlıkta sorumlu görevliye yazı ile ilet ise yaramazsa bim başvur ama hepsinden önce makul şekilde amir ile görüş çözüm iste

