bşka birime görevlendirme.

görev yaptığım irimde nöbet saatimde hasta yokken beni başka birime görevlendiriyor.Burda amaç Sözde o diğer birimi yardımcı olmak. Peki benim birbirimde hasta yok Tamam ama benim gibi En az 4 yerde yani serviste hasta bulunmazken oradaki görevliler Niye bu birime yardımcı olmak için gönderilmiyor bu yasal mı sizce

