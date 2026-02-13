Oytun erbaş a giden var mı

Kullanıcı Uyar
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Herkes çalıştığı kadar kazansinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in Görevden Alınacağı SöylentisiEk ders ücreti 500 TL olmalı.Bir dersten en fazla kaç tane öğrenci proje alabilir?Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.21 bin öğretmen ödüllendirildiUygulanmayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.Mazeret tayini ve iller arası dışında yer değiştirmek mümkün mü?Milli Eğitim Akademisi personel alımı
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi