13 Şubat 2026 20:34
Akademisyene Öneri ve eleştiri

Merhaba hocalarım,

Öğretim görevlisiyim ve aynı zamanda hukuk bitirdim. Avukat olarak arakadaşımın yanında kayıtsız olarak çalışmak istiyorum para için. Devlette akademisyen olduğum için sorun olabileceğini ifade ediyorlar. Görüş ve önerileriniz ya da eleştirilerinizi duymak isterim.

