Dinsizlik, Niteliği Kendine Has Bir Dindir.

Dinsizlik de Dindir

Herkesin bir şeriatı var

I

Dinsizlik din ise, sağlıklı olmak bir hastalıktır, türünden anlamsız ve sadece dilbilim için anlamlı olabilecek bir cümle bana antitez olarak söylenebilir.

Bir "Aydın Türk" lakaplı yazar, Ateizmi Anlamak isimli derlemesinde 212. sayfada (Haziran 2012, birinci baskı, propaganda yayınları) itiraf niteliğinde bir paragraf yazmıştır. Naklediyorum :

"Bir empirist (ve materyalist) olan Hume, herhangi bir şeyin varlığının sadece zihinsel muhakeme ile bulunamayacağını ortaya koymuştur. Rasyonalist filozoflar (ki idealisttirler) bu konuda çok daha iyimser olmuşlar ve pek çoğu örneğin Tanrı?nın varlığı için a priori kanıtlar önermeye çalışmışlardır. (Bu tür bir çabanın boşa kürek çekmek olacağı, çünkü sırf zihinde yapılan muhakemelerle Tanrı?nın varlığını kanıtlamaya çalışmanın, kedinin kendi kuyruğunu kovalamasına benzer bir şekilde, başladığı yere dönen ve başlangıçta içerdiği gizli kabulleri dönüp dolaşıp kanıt diye sunan döngüsel bir düşünce biçimi olacağı bugün çok daha net bir biçimde anlaşılmaktadır. Bu tür bir varlık ile ilgili yargıya varabilmek için dıştan gelen veri kullanmak gerekmektedir)." (Alıntı bitti.)

Yani Tanrı ile ilgili yargıya varabilmek için dıştan gelen veri kullanmak gerekmektedir.