Dinsizlik, Niteliği Kendine Has Bir Dindir.

III
Dinsizlik bir inanıştır.
Çeşitli ülkelerin kültür ve örflerine bürünerek seküler bir din yapısına ulaşmaktadır. Yani dinsizlik dindir.
Ateist ve laik bakışın bir mesnedi, dayanağı yok, dolayısıyla gereği yok, çünkü bir dış veri olmadan inanılan bir 'gaybi (!) bilgi' özelliği taşımaktadır ki bunun ileri formu şizofrenik hezeyanlara (Militan Jöntürkçülük) kadar gider.
Oysa ümmet-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vessellem) olarak, bizim inancımızı ?belgeler? belgeler :
Al-i İmran (183) :
Onlar, "Allah bize, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti" dediler. De ki: "Benden önce size nice peygamberler açık belgeleri ve sizin dediğiniz şeyi getirdi. Eğer doğru söyleyenler iseniz, niçin onları öldürdünüz?"
Enam (57) :
De ki: "Şüphesiz ben, Rabbimden (gelen) kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O, hakkı anlatır. O, hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır."
Nahl (44) :
(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.
Muhammed (14) :
Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir?
Benim yazımdır.
III
Dinsizlik bir inanıştır.
Çeşitli ülkelerin kültür ve örflerine bürünerek seküler bir din yapısına ulaşmaktadır. Yani dinsizlik dindir.
Ateist ve laik bakışın bir mesnedi, dayanağı yok, dolayısıyla gereği yok, çünkü bir dış veri olmadan inanılan bir 'gaybi (!) bilgi' özelliği taşımaktadır ki bunun ileri formu şizofrenik hezeyanlara (Militan Jöntürkçülük) kadar gider.
Oysa ümmet-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vessellem) olarak, bizim inancımızı ?belgeler? belgeler :
Al-i İmran (183) :
Onlar, "Allah bize, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti" dediler. De ki: "Benden önce size nice peygamberler açık belgeleri ve sizin dediğiniz şeyi getirdi. Eğer doğru söyleyenler iseniz, niçin onları öldürdünüz?"
Enam (57) :
De ki: "Şüphesiz ben, Rabbimden (gelen) kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O, hakkı anlatır. O, hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır."
Nahl (44) :
(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.
Muhammed (14) :
Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir?
Benim yazımdır.