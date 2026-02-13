Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Dinsizlik, Niteliği Kendine Has Bir Dindir.


13 Şubat 2026 20:37
Dinsizlik, Niteliği Kendine Has Bir Dindir.

Dinsizlik de Dindir

Herkesin bir şeriatı var

I

Dinsizlik din ise, sağlıklı olmak bir hastalıktır, türünden anlamsız ve sadece dilbilim için anlamlı olabilecek bir cümle bana antitez olarak söylenebilir.

Bir "Aydın Türk" lakaplı yazar, Ateizmi Anlamak isimli derlemesinde 212. sayfada (Haziran 2012, birinci baskı, propaganda yayınları) itiraf niteliğinde bir paragraf yazmıştır. Naklediyorum :

"Bir empirist (ve materyalist) olan Hume, herhangi bir şeyin varlığının sadece zihinsel muhakeme ile bulunamayacağını ortaya koymuştur. Rasyonalist filozoflar (ki idealisttirler) bu konuda çok daha iyimser olmuşlar ve pek çoğu örneğin Tanrı?nın varlığı için a priori kanıtlar önermeye çalışmışlardır. (Bu tür bir çabanın boşa kürek çekmek olacağı, çünkü sırf zihinde yapılan muhakemelerle Tanrı?nın varlığını kanıtlamaya çalışmanın, kedinin kendi kuyruğunu kovalamasına benzer bir şekilde, başladığı yere dönen ve başlangıçta içerdiği gizli kabulleri dönüp dolaşıp kanıt diye sunan döngüsel bir düşünce biçimi olacağı bugün çok daha net bir biçimde anlaşılmaktadır. Bu tür bir varlık ile ilgili yargıya varabilmek için dıştan gelen veri kullanmak gerekmektedir)." (Alıntı bitti.)

Yani Tanrı ile ilgili yargıya varabilmek için dıştan gelen veri kullanmak gerekmektedir.


sevdam85
Aday Memur
13 Şubat 2026 20:39

II

Yani Tanrı ile ilgili yargıya varabilmek için dıştan gelen veri kullanmak gerekmektedir. Tanrı hakkında dıştan bir veri gelmeden, Tanrı'nın yokluğu ve varlığı için düşünceler üretmek, Tanrıdan gelip Tanrıya varır, Tanrı'nın yokluğu düşüncesinde ise Tanrı'nın yokluğundan başlayıp Tanrı'nın yokluğuna varır, yani sırf zihinde Tanrı'nın yokluğunun kanıtlanamayacağı anlatılmaktadır.

Dıştan gelen veri olmadan Tanrının varlığını reddetmek ahmakçadır yani.

İşte dıştan veri olmadan doğruluğuna inanılan; Ateizm kavramı oluşmaktadır. Doğasında inanmamaya olan inanç vardır. Çünkü dıştan gelen veri yoktur. Yani bir yerden gelen Tanrısızlık belgesi olamayacağından, sakat bir düşünce ile dıştan veri olmaksızın Tanrının yokluğuna hükmetmek ve karar vermek, dıştan gelen bir veri olmadan inanılan bir inanış olmaktadır.

Dinsizlik bir inanıştır.


sevdam85
Aday Memur
13 Şubat 2026 20:41

III

Dinsizlik bir inanıştır.

Çeşitli ülkelerin kültür ve örflerine bürünerek seküler bir din yapısına ulaşmaktadır. Yani dinsizlik dindir.

Ateist ve laik bakışın bir mesnedi, dayanağı yok, dolayısıyla gereği yok, çünkü bir dış veri olmadan inanılan bir 'gaybi (!) bilgi' özelliği taşımaktadır ki bunun ileri formu şizofrenik hezeyanlara (Militan Jöntürkçülük) kadar gider.

Oysa ümmet-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vessellem) olarak, bizim inancımızı ?belgeler? belgeler :

Al-i İmran (183) :

Onlar, "Allah bize, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti" dediler. De ki: "Benden önce size nice peygamberler açık belgeleri ve sizin dediğiniz şeyi getirdi. Eğer doğru söyleyenler iseniz, niçin onları öldürdünüz?"

Enam (57) :

De ki: "Şüphesiz ben, Rabbimden (gelen) kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O, hakkı anlatır. O, hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır."

Nahl (44) :

(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.

Muhammed (14) :

Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir?

Benim yazımdır.

