2026 KPSS sınav sonrası

13 Şubat 2026 20:42
Herkese selam,

Yaklaşık 5 yıldır özel sektörde çalışan bir makine mühendisi olarak özel sektörden gerçekten çok soğuduğum için 2026 KPSS'ye hazırlanıyorum. Aklımda hiç böyle bir plan olmadığı için de memuriyete dair bilgim sıfıra yakın. Sizlerden hangi kurumları hedeflemeliyim hangilerinden uzak durmalıyım yönlendirmelerinizi bekliyorum. Hem bana hem benim gibi sınava hazırlanan meslektaşlarıma yol gösterecektir.

Şuanda 80 net civarı yapıyorum denemelerde. Hedefim minimum 90 puan almak. Yorumlarınızı bekliyorum.


teksas99
Aday Memur
13 Şubat 2026 22:09

vala dostum bende uzun yıllar özelde makine mühendisi olarak çalıştım. 2022de özelde çalıştığım için sınava adam akıllı hazırlanamadım ama düz memur olarak atandım. memurken de 2024 kpssye çok fazla zaman ayıramadım ama dsiye makine mühendisi olarak atandım çok şükür.

ilk iki merkezide yüksek puanlıların hepsi gitti. 3.merkezide şansa güzel kurumlar bol kontenjanla açtı. düşük puanlıların hepsi yerleşti. 2024 kpss bize bal, kaymak gibi geldi vala. şu an puanlar 82 seviyesinde ve msb'nin alımıyla 80 civarını mutlaka görecektir. son merkezide yine 82-81 civarında kapacak gibi.

2026 kpss nasıl olur bilinmez. başvuru sayısı sınavın zorluk derecesini etkileyecektir. (ki yüksek bir başvuru sayısı bekleniyor) lakin senin avantajın makine mühendisi olman. inşaat mühendisi veya mimar olsaydın 90 alsan bile atanma ihtimalin düşük olabilirdi. ama makinede 86-87 alsan bile şansın çok yüksek.

kurumlardan bahsedersek bence göreceli bir şey. kişiden kişiye değişir. bazıları Kit isterken bazıları 657 ister. bence kurumlarda mesleğe olan saygınlık çok önemli. mesela sağlık bakanlığında, üniversitelerde veya belediyelerde mühendis olursan çokta saygınlığın olmaz diye düşünüyorum. bir hemşirenin senle aynı veya senden fazla maaş alması saygınlığı kısmen yitirir. ama mühendislere yönelik kurumlarda çalışmak hem saygınlığını artırır hem de işini, kurumunu seversin. dsi, kgm, teiaş/eüaş, dhmi, çşb, tcdd vs mühendislere yönelik kurumlar.

