Devlet Memuru olup Öğretmen akademisine katılacak olanlar

Şuan aktif devlet memuru olup akademiye katılacak olan var mı? Varsa süreci nasıl ilerletecek ve ücretsiz izine ayrılmak akademiye katılmak için yeterli olur mu?

