İşyeri faaliyet bilgisi nereden alınır?


14 Şubat 2026 10:24
İşyeri faaliyet bilgisi nereden alınır?

arkadaşlar merhaba bilgisi olanlar yarımcı olabilir mi. eşim esnaf eş tayini yazacaz ancak istenen belgelerde net bilgi alamadım. 360 gün sigorta uyuyor. iş yeri faaliyet belgesi diyorlar onu nasıl nereden alacaz bilgi verecek var mı teşekkürler


Banu Akkan
Aday Memur
14 Şubat 2026 11:36
onu zaten iş yerinde görünür biçimde çerçeve içinde duvarda asılı tutuyor olması lazım, sizin de bişeyden haberiniz yok pesss, eşinize sormak da aklımıza gelmemiş, esnaf adamın tek bir belgesi eksik olsun anında kapatırlar tükkanı

Bahtsızik
Aday Memur
14 Şubat 2026 11:46

sayın çok bilmiş sizin belirttiğiniz vergi levhası. onu biliyoruz zaten sorumda vergi levhasıyla alakalı soru gördünüz mü sayın çok bilmiş. benim sorduğum soru iş yeri faaliyet belgesi.onuda bilen varsa söylesin diye sordum. sizin gibi bilmeden herşeye atlayan söylesin demedim

Banu Akkan, 16 dk. önce
onu zaten iş yerinde görünür biçimde çerçeve içinde duvarda asılı tutuyor olması lazım, sizin de bişeyden haberiniz yok pesss, eşinize sormak da aklımıza gelmemiş, esnaf adamın tek bir belgesi eksik olsun anında kapatırlar tükkanı
