Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İşyeri faaliyet bilgisi nereden alınır?


14 Şubat 2026 10:24
İşyeri faaliyet bilgisi nereden alınır?

arkadaşlar merhaba bilgisi olanlar yarımcı olabilir mi. eşim esnaf eş tayini yazacaz ancak istenen belgelerde net bilgi alamadım. 360 gün sigorta uyuyor. iş yeri faaliyet belgesi diyorlar onu nasıl nereden alacaz bilgi verecek var mı teşekkürler


Banu Akkan
Aday Memur
14 Şubat 2026 11:36
onu zaten iş yerinde görünür biçimde çerçeve içinde duvarda asılı tutuyor olması lazım, sizin de bişeyden haberiniz yok pesss, eşinize sormak da aklımıza gelmemiş, esnaf adamın tek bir belgesi eksik olsun anında kapatırlar tükkanı

Bahtsızik
Aday Memur
14 Şubat 2026 11:46

sayın çok bilmiş sizin belirttiğiniz vergi levhası. onu biliyoruz zaten sorumda vergi levhasıyla alakalı soru gördünüz mü sayın çok bilmiş. benim sorduğum soru iş yeri faaliyet belgesi.onuda bilen varsa söylesin diye sordum. sizin gibi bilmeden herşeye atlayan söylesin demedim

Banu Akkan, 4 saat önce
onu zaten iş yerinde görünür biçimde çerçeve içinde duvarda asılı tutuyor olması lazım, sizin de bişeyden haberiniz yok pesss, eşinize sormak da aklımıza gelmemiş, esnaf adamın tek bir belgesi eksik olsun anında kapatırlar tükkanı

Banu Akkan
Aday Memur
14 Şubat 2026 12:08
sayın çok bilmişten cevap: 5 adet belge çerçeve içerisinde işyeri duvarda görünür biçimde asılı olması gerekir. denetimlerde ceza gelince öğrenirsiniz hangi belgeler olduğunu

Bahtsızik
Aday Memur
14 Şubat 2026 12:45

sayın çokbilmişe cevap daha önce denetime geldiler. işyeri yeni açılmadı belgeleri kontrol ettiler tam dediler

Banu Akkan, 4 saat önce
sayın çok bilmişten cevap: 5 adet belge çerçeve içerisinde işyeri duvarda görünür biçimde asılı olması gerekir. denetimlerde ceza gelince öğrenirsiniz hangi belgeler olduğunu

Banu Akkan
Aday Memur
14 Şubat 2026 13:32
eminim öyledir, iş yeri faaliyet belgesinin ne olduğunu buradan soracak kadar tamdır herşey

Banu Akkan
Aday Memur
14 Şubat 2026 13:40
burası özgür ve demokratik bir yer. kin ve nefret dolu düşüncelerinizi içinizde tutun, foruma yansıtmayın. bir rahasızlığınız olsa özelden mesaj atardınız. ama sizin amacınız burda bana karşı linç kampanyası oluşturmak. editörler bunu dikkate alırlar

Peyami.safa81
Aday Memur
14 Şubat 2026 13:56

Özgürlük ve demokrasi herkesle dalga geçmek, her şeye burnunu sokmak hakkı değildir. Önce onu öğren. Yaptığın saygısızlığın haddi hududu kalmadı. Forumun çivisini çıkardın. Her başlığın altında senin imla kurallarından habersiz saçmalamalarını görmek zorunda mıyız?

Banu Akkan, 2 saat önce
burası özgür ve demokratik bir yer. kin ve nefret dolu düşüncelerinizi içinizde tutun, foruma yansıtmayın. bir rahasızlığınız olsa özelden mesaj atardınız. ama sizin amacınız burda bana karşı linç kampanyası oluşturmak. editörler bunu dikkate alırlar

okuryazar3
Müsteşar
14 Şubat 2026 14:07

İşyerinin, Vergi dairesine kaydı vardır, belediyeden ruhsatı vardır, maliye de esnaf sicil kaydı vardır oralardaki bir yetkiliye sorsanız. .Veya bir muhasebeci adı verilen mali müşavir illaki defter tutuyordur. İşyerinin hangi tarihten beri çalıştığını büyük ihtimal onlar belgeleyebilir. Ben bildiğim için değil tahmini düşüncelerimi yazdım..

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Herkes çalıştığı kadar kazansinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in Görevden Alınacağı SöylentisiRehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Ek ders ücreti 500 TL olmalı.Bir dersten en fazla kaç tane öğrenci proje alabilir?Milli Eğitim Akademisi personel alımıMazeret tayini ve iller arası dışında yer değiştirmek mümkün mü?GYS sınav merkeziBazı branşlar tazminat almalı.İşyeri faaliyet bilgisi nereden alınır?

Sözlük

söyleyene göre kıymet bulan sözler 1 insektisit 1 Sabah sporu 1 zona 1 muhteşem ikili 1 en tehlikeli canlı 1 Ey dermess 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1

Son Haberler

Badem ağaçları 'yalancı bahar'a aldanarak, çiçek açtıİlçede baraj alarmı! İki mahallede evler boşaltıldıBir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!Bursa'da 3,5 büyüklüğünde depremTrump: Kongre onaylamasa da ara seçimlerde kimlik şartı olacak

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi