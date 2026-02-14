Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4b li destek personeli


14 Şubat 2026 10:53
4b li destek personeli

Destek personeli olarak görev yapmaktaydım 15 şubat itibari ile kadroya geçtim hizmetli sınıfında görünüyorum şu an ama maaşımda bir değişiklik görünmüyor bordroda lisans eğitimimi de tamamladım aynı zamanda maaşımda bir artış olması gerek miyor mu


İzzetcan06
Aday Memur
14 Şubat 2026 11:31

Derece kademeniz kac acaba?

Toplam 1 mesaj

