Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

bağkurlu eş tayini hakkında yardım


14 Şubat 2026 11:04
bağkurlu eş tayini hakkında yardım

eşim esnaf eş tayini yazacam ama iş yeri faaliyet belgesi isteniyor bunu nereden alacam bilenler yardımcı olabilir mi

Çok Yazılan Konular

İcralık polisler2026 Mazeret atamalarıKendi memleketinde çalışma da kota haksızlığıİpkalar Ne Zaman Belli Olacak?Polis aracını özel işlerde kullanmakPolisin Sorunları ve ÇözümleriAtama Sistemi ( Sayısal loto ?)2026 tercih karmaşasıGüle güle Ali YERLİKAYA.!Psikiyatriden gih e ne kadar sürede geçerim

Sözlük

muhteşem ikili 1 Ey dermess 1 en tehlikeli canlı 1 Sabah sporu 1 insektisit 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1 zona 1 söyleyene göre kıymet bulan sözler 1

Son Haberler

Borcuna en sadık şehirler belli olduRamazan ayı öncesinde SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldıYaşlanmanın iki kritik durağı belirlendi: 44 ve 60Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards paylaşımıNevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi