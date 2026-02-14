Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Bağkurlu eş tayini hakkında


14 Şubat 2026 11:04
Bağkurlu eş tayini hakkında

eşim esnaf eş tayini yazacam ama iş yeri faaliyet belgesi isteniyor bunu nereden alacam bilenler yardımcı olabilir mi?

hangi belgeler lazım daha önce tayin gidenler hangi belgeleri verdiniz.

