Merhaba. Gördüğünüz reklamların içeriğini biz belirlemiyoruz. Doğrudan alınan banner ya da konu başlıkları dışında gördüğünüz ürün reklamları ya da diğer reklamlar İnternet üzerinde bıraktığınız iz, sitelerde cihazınıza yerleşen cookieler ve reklam şirketlerinin İnternet trafiğinizle alakalı olarak oluşturduğu reklam kimliği ile size sunulur.

Kahve makinesi almak için siteleri dolaştıysanız sistem bir süre size kahve makinesi reklamları çıkarır. Hatta buraya kahve makinesi yazdığımız için bir süre sonra yine kahve makinesi reklamı çıkabilir. Dolayısı ile gördüğünüz reklamlar sizin verilerinizle size özel hazırlanan reklamlar. Site sadece alan veriyor.

Görmekten sıkıldığınız reklamlar için cihazlarınızda cookieleri temizleyebilir, reklam kimliğinizi sıfırlayabilir, iz bırakmayan tarayıcılar ve takip eden siteleri engelleyerek kurtulabilirsiniz. Tabi aynı trafiği oluşturmayacaksanız.