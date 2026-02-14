Ankara KGM asil kazananlar size sesleniyorum!

siz benim kadro yaktığımı nerden bilebilirsiniz... ben de yıllarca atanmak için mücadele verdim çok şükür 9 sene sonunda atandım. ama artık şu ekonomik koşullarda sadece atanmış olmak için ilk gelen yere kişilerin gitmesini bekleyemezsiniz. kişi ankarada yaşıyordur ankaraya atanmak istiyordur merkezide ankarada tercih verebileceği kadro açılmamıştır başka ile atanmıştır. sonra bir bakmış 1 hafta sonra ankaraya kgm alımı var. ankara istedigi icin oraya da başvuru yapar atanırsa merkezideki tercihini bırakır ankara kgm ye girer. burada kişinin vicdanen gocunacağı bir durum yok. bunun adı kadro yakmak değil. kadro yakmak denilen durum kişi 4b sözleşmeli çalısmaya başlamıstır yeniden 4b geçemeyeceğini bildiği halde 4b alımlara başvurmasıdır. kisilerin tercih etme hakkı bulunduğu koşullarda tercihini dilediği gibi kullanması kadro yakma olmaz. burada alımları düzgün bir takvime bağlayamayan kurumlar mesuldür. atananlar tüm bu sistemin eksiklerine rağmen atandılar sabredip beklediler. siz de sıranızı bekleyeceksiniz.

