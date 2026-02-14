Ankara KGM asil kazananlar size sesleniyorum!

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
14 Şubat 2026 12:20
Vicdanınız varsa!! Artık alımların sonuna yaklaştık, Siz zaten merkeziden atandınız, Kgm ye buna rağmen başvurdunuz, Kul hakkı yemeyin bari kazanamayan yedekler de memur olsun


Ziyade06
Şef
14 Şubat 2026 12:24

Merverve
Aday Memur
14 Şubat 2026 12:25
eğer kgm, merkezide atandığı kurumdan daha iyiyse kgm yi tercih edip geçmesinde bir mahsur yok kişinin. böyle bir çağrı etik değil. kişilerin şahsına değil sisteme sitem edin!

Ziyade06
Şef
14 Şubat 2026 12:39

Sizde kadro yakanlardansınız kendinizi böyle avutun ama bekleyenler sizler için neler diyor hiç duymayın

Merverve, 3 saat önce
eğer kgm, merkezide atandığı kurumdan daha iyiyse kgm yi tercih edip geçmesinde bir mahsur yok kişinin. böyle bir çağrı etik değil. kişilerin şahsına değil sisteme sitem edin!

Merverve
Aday Memur
14 Şubat 2026 13:48
siz benim kadro yaktığımı nerden bilebilirsiniz... ben de yıllarca atanmak için mücadele verdim çok şükür 9 sene sonunda atandım. ama artık şu ekonomik koşullarda sadece atanmış olmak için ilk gelen yere kişilerin gitmesini bekleyemezsiniz. kişi ankarada yaşıyordur ankaraya atanmak istiyordur merkezide ankarada tercih verebileceği kadro açılmamıştır başka ile atanmıştır. sonra bir bakmış 1 hafta sonra ankaraya kgm alımı var. ankara istedigi icin oraya da başvuru yapar atanırsa merkezideki tercihini bırakır ankara kgm ye girer. burada kişinin vicdanen gocunacağı bir durum yok. bunun adı kadro yakmak değil. kadro yakmak denilen durum kişi 4b sözleşmeli çalısmaya başlamıstır yeniden 4b geçemeyeceğini bildiği halde 4b alımlara başvurmasıdır. kisilerin tercih etme hakkı bulunduğu koşullarda tercihini dilediği gibi kullanması kadro yakma olmaz. burada alımları düzgün bir takvime bağlayamayan kurumlar mesuldür. atananlar tüm bu sistemin eksiklerine rağmen atandılar sabredip beklediler. siz de sıranızı bekleyeceksiniz.
Ziyade06, 3 saat önce

Sizde kadro yakanlardansınız kendinizi böyle avutun ama bekleyenler sizler için neler diyor hiç duymayın


Ziyade06
Şef
14 Şubat 2026 14:14

Haksız davranışları savunmayın o zaman lütfen

Merverve, 2 saat önce
siz benim kadro yaktığımı nerden bilebilirsiniz... ben de yıllarca atanmak için mücadele verdim çok şükür 9 sene sonunda atandım. ama artık şu ekonomik koşullarda sadece atanmış olmak için ilk gelen yere kişilerin gitmesini bekleyemezsiniz. kişi ankarada yaşıyordur ankaraya atanmak istiyordur merkezide ankarada tercih verebileceği kadro açılmamıştır başka ile atanmıştır. sonra bir bakmış 1 hafta sonra ankaraya kgm alımı var. ankara istedigi icin oraya da başvuru yapar atanırsa merkezideki tercihini bırakır ankara kgm ye girer. burada kişinin vicdanen gocunacağı bir durum yok. bunun adı kadro yakmak değil. kadro yakmak denilen durum kişi 4b sözleşmeli çalısmaya başlamıstır yeniden 4b geçemeyeceğini bildiği halde 4b alımlara başvurmasıdır. kisilerin tercih etme hakkı bulunduğu koşullarda tercihini dilediği gibi kullanması kadro yakma olmaz. burada alımları düzgün bir takvime bağlayamayan kurumlar mesuldür. atananlar tüm bu sistemin eksiklerine rağmen atandılar sabredip beklediler. siz de sıranızı bekleyeceksiniz.
