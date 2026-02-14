Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Teknikerlik


14 Şubat 2026 13:36
Teknikerlik
Merhaba belediyede memur olan biri açıköğretimden afet yönetimini bitirse tekniker unvanı alabilirmi.Bilen biri cevaplarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

YÖK Merkezi Gys Sınavına Hazırlanan Var mı? Nasıl Çalışıyorsunuz?Üniversite kazanırsam Şehir değiştirebilir miyim?Belediyede ünvan değişikliğiÇakılı üniversite kadrosunda yer değiştirme nasıl olur?Belediye makine teknikeri2025 Naklen Atama Kontejanları2026 Naklen Atama Kontejanları

Sözlük

en tehlikeli canlı 1 Ey dermess 1 söyleyene göre kıymet bulan sözler 1 zona 1 muhteşem ikili 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1 Sabah sporu 1 insektisit 1

Son Haberler

Badem ağaçları 'yalancı bahar'a aldanarak, çiçek açtıİlçede baraj alarmı! İki mahallede evler boşaltıldıBir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!Bursa'da 3,5 büyüklüğünde depremTrump: Kongre onaylamasa da ara seçimlerde kimlik şartı olacak

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi