Okullarda unutulan müdür yardımcısı normu sorunu


14 Şubat 2026 14:12
Tüm derece ve türdeki okullarda idareci normu atama öncesinde güncellenmelidir.Okulların öğrenci sayıları idareci normu için yarıya düşürülmelidir.600 olan 300 e ,500 olan 250 ye,100 olan anaokulları 50 ye.Okullarda artan işyükü ve sorunlar nedeniyle bu kesinlikle acilen çözülmeli.İş güvenliği,şiddet akran zorbalığı deniyor neden bir adım atılmıyor.1 müdür yardımcısı 600 çocuğa nasıl yardımcı olabilir ne kadar zaman ayırabilir.


ingilizceci78
Memur
14 Şubat 2026 14:13

rehberlikçileri aktif kullan

