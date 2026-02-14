Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Gönlümüzden Geçen Bir Atama Yönetmeliği


14 Şubat 2026 16:14
Gönlümüzden Geçen Bir Atama Yönetmeliği

-Puan sistemi şeffaf ve hakkaniyetli değil, her gruptan bir tercihin yapıldığı 7 tercih sistemine geri dönülmeli

-Puan sisteminin kaldırılması mümkün değilse 0-5,6-10 gibi gruplandırma olmamalı, aynı illerde çalışmış 2 personelden birisi 1 yıl farkla grubunun en altında kalıyor, tamamen hakkaniyetsiz bir durum)

-İllerin süreleri değişmeli, eski sürelere geri dönülmeli, 6 yıl şark hizmeti çok uzun bir süre,

-İkinci şark gönüllülük esasına göre olmalı, -İkinci şarkını yapan 15 ya da 20 yıllık polisin kotasız istediği ile gidebilmesi sağlanmalı,

-Büyükşehir illerindeki %20 kota tamamen kaldırılmalı, %20 kota küçük şehirlerin il merkezlerine konulmalı

-İstanbul Ankara İzmir gibi yoğun görevlendirmelerin olduğu iller en üst seviyeden operasyon tazminatı ve ek ödeme almalı,

-Daha önce İstanbul gibi büyükşehirlerde çalışıp görev süresini bitiren personel gönüllü değilse İstanbul'a tekrar gönderilmemeli, Personel eksikliği durumunda daha önceden İstanbulda görev yapmayan gönderilmeli


Gurbetkusu45
14 Şubat 2026 16:43

Şu yazdığın maddelerin hayalini kurmak bile insana moral motivasyon veriyor.Devlete mali yönden külfeti de yok atama yönetmeliğini düzeltmenin.Öncelikle şu puan sisteminden kurtulup eski 7 tercihli sisteme dönülmesi lazım.

-İkinci şark gönüllülük esasına göre olmalı, -İkinci şarkını yapan 15 ya da 20 yıllık polisin kotasız istediği ile gidebilmesi sağlanmalı

Bu yukarıda yazdığın maddeyi Soylu bakan söz vermişti ama yeni puan sisteminde hiç değinilmedi bile.Bundan sebeb 20 yılını dolduran maaşlı emekliliği haketmese bile kaçıyor meslekten maalesef.Son puan sisteminde küçük yerde çalışıp şarka giden yeni memur istediği yere geri dönerken Büyükşehirde yoğun yerde çalışmış memur maalesef İstanbul'a gönderildi.

Aşağıdaki kota maddesi de kesinlikle uygulanmalı.2 ay önce yönetmeliğe girdi ve büyük haksızlık oluşturdu ilk değişiklikte aşağıdaki şekilde düzenlenir inşallah.

-Büyükşehir illerindeki %20 kota tamamen kaldırılmalı, %20 kota küçük şehirlerin il merkezlerine konulmalı

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polisler2026 Mazeret atamalarıKendi memleketinde çalışma da kota haksızlığıPolis aracını özel işlerde kullanmakİpkalar Ne Zaman Belli Olacak?Polisin Sorunları ve ÇözümleriAtama Sistemi ( Sayısal loto ?)2026 tercih karmaşasıayakkabisi tasinan kaymakamdan aciklamaGüle güle Ali YERLİKAYA.!

Sözlük

en tehlikeli canlı 1 Sabah sporu 1 insektisit 1 zona 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1 muhteşem ikili 1 Ey dermess 1 söyleyene göre kıymet bulan sözler 1

Son Haberler

YDS 2026/2 sonuçları açıklandı'Özel, bütün milletvekillerine Murat Kurum hakkında iyi konuşmayı yasaklıyor'Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısıYağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdıİstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesi fiyatı açıklandı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi