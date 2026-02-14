Gönlümüzden Geçen Bir Atama Yönetmeliği

-Puan sistemi şeffaf ve hakkaniyetli değil, her gruptan bir tercihin yapıldığı 7 tercih sistemine geri dönülmeli
-Puan sisteminin kaldırılması mümkün değilse 0-5,6-10 gibi gruplandırma olmamalı, aynı illerde çalışmış 2 personelden birisi 1 yıl farkla grubunun en altında kalıyor, tamamen hakkaniyetsiz bir durum)
-İllerin süreleri değişmeli, eski sürelere geri dönülmeli, 6 yıl şark hizmeti çok uzun bir süre,
-İkinci şark gönüllülük esasına göre olmalı, -İkinci şarkını yapan 15 ya da 20 yıllık polisin kotasız istediği ile gidebilmesi sağlanmalı,
-Büyükşehir illerindeki %20 kota tamamen kaldırılmalı, %20 kota küçük şehirlerin il merkezlerine konulmalı
-İstanbul Ankara İzmir gibi yoğun görevlendirmelerin olduğu iller en üst seviyeden operasyon tazminatı ve ek ödeme almalı,
-Daha önce İstanbul gibi büyükşehirlerde çalışıp görev süresini bitiren personel gönüllü değilse İstanbul'a tekrar gönderilmemeli, Personel eksikliği durumunda daha önceden İstanbulda görev yapmayan gönderilmeli
