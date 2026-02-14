Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Alt bölge tayini ile gidebilir miyim?


14 Şubat 2026 20:00
Alt bölge tayini ile gidebilir miyim?

Merhabalar, 2. Bölgede C grubundayım. Alt bölge tayini yapabilir miyim yapabiliyorsam hangi bölge ve gruplara oluyor ?


servet07
Aday Memur
14 Şubat 2026 21:10

Yapamazsin.c gelis gidişe kapali

