Sutasak Sözlü Mülakat'ta Boy Kilo Ölçümü Var Mı?


14 Şubat 2026 20:12
Sutasak Sözlü Mülakat'ta Boy Kilo Ölçümü Var Mı?

İyi günler arkadaşlar Sutasak Fyt ve sağlık raporunda Kilo vermiştim ve gereken değerleri tutturmuştum şimdi aktif spor yaptığımdan kas kütlem gelişiyor ve ağırlaşıyorum sözlü mülakat esnasında tekrar boy kilo ölçümü yapılırmı Bilen arkadaşlar yazsın lütfen

