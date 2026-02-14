Keyfi rapor alan öğretmen

hocalarım arkadaşın doğum izni biteli aylar olmuş ama arkadaş okula gelmiyor rapor alacam diyor ve birinci dönemin başından beri 30 gün 10 gün vs vs diye raporlar almış neyse ilk dönemi bitirmiş. tabi maaşı her ay yatıyor.

Ben bu okula müdür yardımcısı olarak yeni başladım bu arkadaş 2. döneme de aynı şekilde rapor alarak başladı ve utanmadan 2. dönem de yokum hocam ücretli felan çağırın diyor.

İnsan biraz Allah tan korkar ya hu aylıksız izine ayrılması gerekirken maaş alarak evde oturmak, yatmak binlerce atanamayan öğretmenin, dersi boş geçen öğrencilerin, devletin hakkına girmek değil midir?

Bir idareci olarak bu arkadaşın devletti zarara uğrattığını düşünüyorum ve rahatsız oluyorum. Aylıksız izne ayrıl dedim yok diyor. Ne yapabilirim?

Bu zihniyetteki öğretmenlerden ve bunlara rapor veren doktorlardan Allah sorsun !