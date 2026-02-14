Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Keyfi rapor alan öğretmen


14 Şubat 2026 21:35
Keyfi rapor alan öğretmen

hocalarım arkadaşın doğum izni biteli aylar olmuş ama arkadaş okula gelmiyor rapor alacam diyor ve birinci dönemin başından beri 30 gün 10 gün vs vs diye raporlar almış neyse ilk dönemi bitirmiş. tabi maaşı her ay yatıyor.

Ben bu okula müdür yardımcısı olarak yeni başladım bu arkadaş 2. döneme de aynı şekilde rapor alarak başladı ve utanmadan 2. dönem de yokum hocam ücretli felan çağırın diyor.

İnsan biraz Allah tan korkar ya hu aylıksız izine ayrılması gerekirken maaş alarak evde oturmak, yatmak binlerce atanamayan öğretmenin, dersi boş geçen öğrencilerin, devletin hakkına girmek değil midir?

Bir idareci olarak bu arkadaşın devletti zarara uğrattığını düşünüyorum ve rahatsız oluyorum. Aylıksız izne ayrıl dedim yok diyor. Ne yapabilirim?

Bu zihniyetteki öğretmenlerden ve bunlara rapor veren doktorlardan Allah sorsun !


berkaydal
Genel Müdür
14 Şubat 2026 21:55

Ne demek ne yapabilirim? Tutanağını tut hakem hastanesine sevk et.


m.r_f
Genel Müdür
14 Şubat 2026 21:58

Merhabalar. Aldığı raporların tanıları neler? Uzun tedavi süreçleri mi gerektiriyor? Yoksa karnım ağrıdı belim ağrıdı gibi şeyler mi? Bunların bir bütün olarak toparlanıp raporlar hakem heyetine gönderilebilir. Hakem hastaneden ret gelmese bile öğretmenin gözü korkacaktır. Bir diğer yöntem ilçeye yazıp soruşturma talep etmektir, ilçe müdürüyle arası iyiyse oradan bir şey çıkmaz tabi. Ancak uyarmak zorundayım; eğer torpili ağası paşası varsa sizin başınız ağrır. Göze alıyorsanız devam edin.


kimuni
Genel Müdür
14 Şubat 2026 22:04

evet son 2 cümleniz. aynısını farklı versiyonda mutlaka ekleyecek uzun bir yorum yapacaktım ama boşa yazıyorum bazen gibi düşünüp böyle kısa bişi yazmak daha mantıklı geldi.

m.r_f, 15 dk. önce

Merhabalar. Aldığı raporların tanıları neler? Uzun tedavi süreçleri mi gerektiriyor? Yoksa karnım ağrıdı belim ağrıdı gibi şeyler mi? Bunların bir bütün olarak toparlanıp raporlar hakem heyetine gönderilebilir. Hakem hastaneden ret gelmese bile öğretmenin gözü korkacaktır. Bir diğer yöntem ilçeye yazıp soruşturma talep etmektir, ilçe müdürüyle arası iyiyse oradan bir şey çıkmaz tabi. Ancak uyarmak zorundayım; eğer torpili ağası paşası varsa sizin başınız ağrır. Göze alıyorsanız devam edin.

