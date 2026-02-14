Dışkapı Mevkii Hastanesi

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Dışkapı Yıldırım Beyazıt eğitim araştırma hastanesi nasıl ? yoğun bakım vs çalışma koşulları hakkında bilgisi olan var mı ? Pursaklar devlet ile bunun arasında kaldım. Pursaklar uzak kaçıyor ama rahat olabilir Dışkapı yakın bana ama yoğun bir hastane mi ? çalışanlarının arkasında mi vs bana bilgi verebilecek var mi

