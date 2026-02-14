MEB görevde yükselme sınavı hakkında

En gec seneye kesin olur 2023 de olmuştu duyurusu secim öncesi geldi ıdı bu sefer de boyle olur muhtemelen bu sene olmaz sa da seneye kesin diyorum ben

En gec seneye kesin olur 2023 de olmuştu duyurusu secim öncesi geldi ıdı bu sefer de boyle olur muhtemelen bu sene olmaz sa da seneye kesin diyorum ben