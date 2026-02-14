Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
MEB görevde yükselme sınavı hakkında


14 Şubat 2026 21:41
MEB görevde yükselme sınavı hakkında
arkadaşlar MEB görevde yükselme sınavı hakkında bilgisi olan var mı tüm kurumlar GYS sınavı açıyor MEB ten hiç ses çıkmıyor

kantar05
Aday Memur
14 Şubat 2026 21:57
En gec seneye kesin olur 2023 de olmuştu duyurusu secim öncesi geldi ıdı bu sefer de boyle olur muhtemelen bu sene olmaz sa da seneye kesin diyorum ben
