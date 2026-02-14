KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

DHMİ dışında en iyi maaş ve haklara sahip düz memurluk hangisi


14 Şubat 2026 22:17
DHMİ dışında en iyi maaş ve haklara sahip düz memurluk hangisi

Herkes DHMİ memurluğu nü hayal ediyor peki onun kadar iyi maaş ve hak sunan başka merkezi alımla alim yapan yani yas şartı olmayan iibf lisans mezunu için hangi kurum var

Çok Yazılan Konular

KGM kars atananlarAnkara KGM asil kazananlar size sesleniyorum!2026 KPSS sınav sonrasıTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalıKGM diyarbakır büro personeline atananlarAçıköğretimden lisans okuyup memur olmak için bölüm önerisiKarayolları genel müdürlüğüEÜAŞ mühendis olarak atananKarayolları hakkındaİİBF

Sözlük

Ey dermess 1 Sabah sporu 1 muhteşem ikili 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1 sıfırdan başlamak 1

Son Haberler

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirmede Aile Birliği Mi? Kamu Hizmetinin Devamlılığı Mı Esas Alınmalıdır?İstismara karşı 'suça sürüklenen çocuk' kavramında düzenleme tavsiyesiAdalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacakESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıtHükümet konağı inşaatında maaş krizi

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi