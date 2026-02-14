2026 MAZERET ATAMASI İLE İLGİLİ

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
14 Şubat 2026 23:07
17.12.2025 tarihinde dilekçe yazdım 29.12.2025 tarihinde dilekçe mazeret atama döneminde değerlendirecektir diye sisteme düştü 31.12.2025 tarihinde olumsuz olduğu bildirildi (öncelikle bu normal mi?)

NightAngel
Aday Memur
14 Şubat 2026 23:11
Mazeret atamaları artık her ay yapılıyor diye biliyorum ben.

mdk33
Aday Memur
14 Şubat 2026 23:45
dilekçe konusu neydi eş durumu mu yoksa sağlık mi
