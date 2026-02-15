Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
15 Şubat 2026 02:00
İş bankası İşlem Kısıtı
Arkadaşlar ödeme yapmam lazım adamlar işlem kısıtı diye bir şey çıkarmış şubeye gitmen lazım diyrolar bugün de kapaı şube parayı anında aktarıyordum önceden ondan akılları sıra böyle bir şey mi yaptı bunlar daha önce yaşayan oldumu bu sorunu

15 Şubat 2026 03:15

Geçen ay aynı sorunu bende yaşadım. yaptıgın ilk eft işleminden sonra işlem kısıtı koyuyor.. ATM den kaldırılıyor. yakınlarda ATM varsa git ATM den kaldır ordan ayrılmadan eft işlemini yap.yoksa tekrar işlem kısıtı koyuyor. yani bir kez kaldırınca düzelmiyor. Bende bu ay az önce bir defada paranın tamamını başka bankaya eft yaptım. bir dahakine sende öyle yap. ç,nkü tek sefer eft yapmana izin veriyor. ikincisinde işlem kısıtı diyor.

