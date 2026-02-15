Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Maaş


15 Şubat 2026 02:57
Maaş

Bu saat oldu maaşlar hala yatmadı. Gaziosmanpasa ilçe meb hiç şaşırtmıyor. Geçen sene bu ay yine yatmamış öğleden sonraya kalmıştı

Çok Yazılan Konular

Herkes çalıştığı kadar kazansinRehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Keyfi rapor alan öğretmenİşyeri faaliyet bilgisi nereden alınır?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in Görevden Alınacağı SöylentisiEk ders ücreti 500 TL olmalı.Bir dersten en fazla kaç tane öğrenci proje alabilir?Edebiyatcilarin derd -i gamıMazeret tayini ve iller arası dışında yer değiştirmek mümkün mü?Bazı branşlar tazminat almalı.

Sözlük

Ey dermess 1 sıfırdan başlamak 1 Sabah sporu 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1 muhteşem ikili 1

Son Haberler

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirmede Aile Birliği Mi? Kamu Hizmetinin Devamlılığı Mı Esas Alınmalıdır?İstismara karşı 'suça sürüklenen çocuk' kavramında düzenleme tavsiyesiAdalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacakESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıtHükümet konağı inşaatında maaş krizi

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi