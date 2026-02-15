Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4/B sözleşmeli psikolog kadro derecesi.


15 Şubat 2026 09:16
4/B sözleşmeli psikolog kadro derecesi.

Arkadaşlar merhaba yeni başlayan psikolog 8/1 mi başlar 9/1 mi? Aile ve sosyal hizmetlerde.

Çok Yazılan Konular

destek personeli (elektrik tesisatçısı) alacağı kadro4b li destek personeli3 yılını doldurduktan sonra kadrosunu alan oldu mu ?+1. yılda GYS/ÜDS2025/2 SGK atananlar çağırılan oldu mu ?Sözleşmeliyim 1 aydır sözleşme feshim onaylanmiyo. Yeni atandığım kurumda başlayamiyorum ne olur yarSözleşmeli Personel-Kit Sözleşmeli Personel

Sözlük

sıfırdan başlamak 1 Ey dermess 1 muhteşem ikili 1 Sabah sporu 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1

Son Haberler

SGK Hitap Programında 25 Yıl % 100 Doldu İbaresi Neyi İfade Etmektedir?Türk Sağlık-Sen'de Önder Kahveci güven tazelediKomisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?Butik otelde yangın: Polis memuru yaralandı, eşi hayatını kaybettiKendisine ait arazideki zeytin ağaçlarını kesen CHP İlçe Başkanı istifa etti

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi