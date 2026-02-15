Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Personel


15 Şubat 2026 09:40
Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Personel

Merhabalar. Bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Milli eğitim akademisi sözleşmeli personel alımlarına hak kazanırsam bulunduğum üniversitenin yeni yerde çalışmama onay vermemesi gibi bir durum olur mu? Yani üniversite bu konuda söz hakkı sahibi mi? Yoksa direkt istediğim gibi yeni yerde göreve başlayabiliyor muyum?


Fredericdie
Aday Memur
15 Şubat 2026 11:30

MEB Personel Başkanlığını arayıp daha detaylı, kesin cevap alabilirsiniz. Benim görüşüm: Üniversitenizden istifa edeceğiniz için üniversiteden izin alma durumu yok.


uye0057
Aday Memur
15 Şubat 2026 12:30

Akademideki sözleşmeler 1 yıllık. Bu süre sonrasında eğer istersem tekrar üniversiteme dönme gibi bir şey var mı? İstifa dediğinize göre yok sanırım.

Fredericdie, 3 saat önce

Toplam 2 mesaj

