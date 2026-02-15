Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Kadroya geçiş hk.


15 Şubat 2026 10:43
Kadroya geçiş hk.

kadroya geçiş için evraklarını verip maaşı yatmayan var mı arkadaşlar ?

Çok Yazılan Konular

4/B sözleşmeli psikolog kadro derecesi.+1. yılda GYS/ÜDS

Sözlük

armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 film gibi 1 gel hadi gel 1 hah sen eksik kalmıştın 1 Tv kumandası uzakta diye saçma sapan reklam izlemek 1 itaat et rahat et 1 hatasını anlayıp özür dileyen kimse 1 şu an çalan şarkı 1 Quartile 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1

Son Haberler

2026 Yılında Kamu Personeli İçin Engellilik İndirimleri Ne Kadar Olacak?17 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!AK Partili Yayman: Türkiye'de erken seçim olmayacakİçişleri Bakanlığı'nda yeni özel kalem müdürü belli oldu

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak