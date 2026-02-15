Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
15 Şubat 2026 11:27
4b den kadroya geçiş için evraklarını verip maaşı yatmayan var mı ?

fztnnzy
15 Şubat 2026 13:10
evet hocam ben de öyle

çelikkaktüs
Aday Memur
15 Şubat 2026 13:11
ben hastanenin mutemetlik servisiyle görüştüm az önce kadrolar yetişir mi diye beklenmiş o yüzden yatmamış ne kadar doğrudur bilemiyorum
