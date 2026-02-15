Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Bazı ilçelerde maaş yatmadı


15 Şubat 2026 14:53
Neredeyse herkes gece 2-3 olmadan maaşını aldı, ama bazı ilçelerde neredeyse akşam olduğu halde maaş yatmadı daha. Bu ilçeler her zaman mı böyle geç yatırıyor bugün mü böyle oldu sadece? Gelecek ay da boşuna maaş beklemeyelim hep böyleyse


bahçesaray
Şef
15 Şubat 2026 16:35
okulun hatası meb in hatası bankanın hatası, ola bilir
