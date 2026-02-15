Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Kadroya geçişte önce ki memuriyette geçen sürelerin sayılması


15 Şubat 2026 15:01
Herkese merhaba, 2011 yılında adalet bakanlığı İKM kadrolu olarak 23.01.2023 e kadar yaklaşık 12 yıl gibi bir süre görev yap 5/2 dereceden istifa ederek sağlık bakanlığına atandım. şimdi 3 yılım dolduğu için kadroya geçeceğim. bu zaman zarfında da lisans tamamladım. derece ilerlemesi 5/2 den yani istifa ettiğim yerden mi, yoksa şu anda geçiş aşamasında olduğum 9/2 den mi başlar. eski hizmet sayılırsa yaklaşık kaç dereceye düşerim? bilgisi olan arkadaşlardan çok rica ediyorum bu konu da beni bilgilendirir misiniz?

