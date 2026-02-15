Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
GENEL ATAMA DÖNEMİ - 2026


15 Şubat 2026 15:32
GENEL ATAMA DÖNEMİ - 2026
genel atama ve tayin döneminin hazırlıkları ve ipkaların açıklanması yarın (16.02.2026) il birimlerine gönderilmesi bekleniyor, yeni atama döneminin bütün tayinci meslektaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kimin gönlünde neresi geçiyorsa Rabbim şimdiden hayırlı etsin...

Polisiye31
Aday Memur
15 Şubat 2026 17:24

Dayanagınız nedır acaba gercı zaman daraldı yarın olmasa da kısa surede acıklanır muhtemelen

