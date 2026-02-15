Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
?Sosyal medyada yorum yapanların kimliği belli olacak. ?


15 Şubat 2026 18:59
?Sosyal medyada yorum yapanların kimliği belli olacak. ?
"Kimliği doğrulanmadan, sahte hesapla ya da yurt dışından fake hesapla bunu yapamayacak. Kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak." yeni açıklama yapılmış

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
15 Şubat 2026 19:32

MEB'de çoktan beri böyle. Hazırlanan her rapor, yapılan her anket kimlik numarası ile alınıyor. Bu da gerçek problemlerin görülmemesine sebebiyet veriyor. Gerçek problemlerin görülmesi için bu uygulama yanlış bir karar.

Zaten dijital suç olarak belirlenen unsurlarda istenildikten sonra bir gün geçmeden kişiye ulaşılabiliyor. Bunun yanısıra yurtdışı vb. hususların engellenmesi dijital ortamda o kadar kolay olmasa gerek. Bir de insanların merakı daha çok artıyor. Araştırma yapmayan kesim zaten TV'lerde ne diyorsa ona inanıyor. Yıllarca kendi akrabalarımızı bile maaşların orada söylendiği gibi olmadığına ta ki kendileri emekli olup da şu kadar alıyormuşsunuz (yüksek perdeden itiraz ettiler), diyene kadar inandıramadık.


berkaydal
Genel Müdür
15 Şubat 2026 20:39

Senin işin gücün yok mu la. Bize ne bundan?

Toplam 2 mesaj

