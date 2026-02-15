Gündem \ Spor
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 23. hafta


15 Şubat 2026 20:12
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 23. hafta

Maç Başlangıcı: 20 Şubat 2026 Saat: 20:00

Rize-Kocaeli

Eyüp-Gençlerbirliği

Alanya-Başakşehir

Kayseri-Antalya

Karagümrük-Samsun

***************************************

Gaziantep-Trabzon

Konya-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

Fenerbahçe-Kasımpaşa

****************************************

Nottingham Forest- Liverpool

Sunderland-Fulham

Tottenham-Arsenal

Everton-Manchester United

Maç Skoru: Konya-Galatasaray


sahip35
Başbakan Müsteşarı
15 Şubat 2026 20:16

Yıldızlı maçlar 2 puan, diğer maçlar 1 puan olarak değerlendirilecektir..

--- Hafta birincisine; eğer tek kişi ise +3 puan, 2 veya daha fazla kişi ise +1 puan verilecektir.

--- Bir maçı sadece bir kişi bilmişse o yarışmacıya +3 puan verilecektir.

---Skor Tahminini doğru bilen tek kişi ise 3 puan alacaktır.Bilenler 1 den fazla olursa her yarışmacı 1 puan alacaktır.

