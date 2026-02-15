Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Herkes okula geldiği gün kadar para alsın.


15 Şubat 2026 20:48
Ben de adalet istiyorum. Üç gün okula gelip benden çok para alıyorlar. Ben haftanın 5 günü okuldayım.

Kutlamalar bende diye ağlıyor adam. Sınıf öğretmeniyim. Kutlamalar da bende özel günler de normal günler de.

23 Nisan, 29 Ekim, 19 mayıs, anneler günü, orman Haftası, vergi Haftası hayvanları koruma, müzeler, gaziler... Her hafta özel bir durum söz konusu. İki tane program hazırladı diye gamdan kederden bahsediyor. Sen hiç 23 Nisan gösterisi çalıştırdın mı. Boş.

Önerim açık.

Herkes okula geldiği gün kadar çarpan alsın. Herkesin ders saati eşitlensin. Örnek veriyorum. Ders saati 100 lira ise sınıf öğretmeninin katsayısı 5 gün okula geldiği için 5 olmalı. Ders başı 500 lira almalı. Branşçı 3 gün geliyorsa 3 katı almalı ders saati 300 olmalı.

Adalet böyle olur. Evde yatıp forum köşelerinde adalet istiyor adamlar. Bizim evde yatıp forumda adalet isteyecek kadar boş günümüz bile yok.


15 Şubat 2026 21:36

istediğiniz şey imkansız. Çünkü adamlar mesemde 1 gün geliyor sadece okula (genellikle) bilemedin 2. mümkün değil yani. bana sorarsan aynı zamanda mantıksız biraz da.

ya öğretmen maaşını biraz yükseltseler iyi olurdu.


15 Şubat 2026 21:52

Mantıklı olması gerekmiyor. Forumda normal bu.

