Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

İlk sınava giriş EKPSS


15 Şubat 2026 21:56
Herkese merhaba. Bu sene ilk kez EKPSSye gireceğim. %41 raporum mevcut. Bu zamana kadar hep özel sektörde çalıştım. Lisans ve önlisans diplomalar mevcut. Şehir dışına yerleşmeyi düşündüğüm için Ege kısımlarındaki boş kontenjanlara tercihte bulunmak istiyorum. Fakat kafamdaki soru işareti İİBF çıkışlı olduğum için düz memur tercihim olacak gibi, memurların çalışma şartları hakkında bilgisi olan var mı? Ekpss ile girilen sınavda yükselme kıdem atlama gibi durumlar söz konusu mu yoksa olduğumuz yerde sayıyor muyuz? Teşekkürler

