KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

DHMI haricinde merkezi alımla tercih edilebilecek en iyi kurum alımı hangisi


15 Şubat 2026 22:05
DHMI haricinde merkezi alımla tercih edilebilecek en iyi kurum alımı hangisi

DHMI dışında ibf mezunu 36 yaşında birinin merkezi alımla tercih edebileceği en iyi kurum başka hangisi şartlar maaş ek ödeme olarak

Çok Yazılan Konular

KGM kars atananlarAnkara KGM asil kazananlar size sesleniyorum!KGM diyarbakır büro personeline atananlar2026 KPSS sınav sonrasıTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı2025/2 Sanayi ve teknoloji bakanlığına atanan mühendislerEÜAŞ mühendis olarak atananKarayolları genel müdürlüğüAçıköğretimden lisans okuyup memur olmak için bölüm önerisiKarayolları hakkında

Sözlük

sıfırdan başlamak 1 Ey dermess 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1 muhteşem ikili 1 Sabah sporu 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştüPolislere satırla saldırdı, 4'ü polis 6 kişiyi yaraladıDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria kararına kınamaİstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıDavutoğlu'ndan açıklama: Gelecek Partisi ittifak yapacak mı?

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi