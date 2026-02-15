L Tipi Cezaevinde Yapılan Haksızlıklar

Bir yakınımdan edindiğim bilgilere göre;

-Merkez kontrol sorumlusunun memurları geçmişe dönük izleyip, infaz koruma memurluğundan yükselme 2. Müdüre rapor vermesi.

-Kurum müdürünün olanlara karşı kayıtsız kalması.

-İdari amirliğe göz dikmiş İnfaz ve Koruma baş memurunun asılsız iddialarla memurlara tutanak tutması ve memurların sicilini bozmaya yönelik hamleler.

-Kurum idaresinin; vardiyada çalışmak isteyen personeli gündüzde, gündüzde çalışmak isteyen personeli vardiyada tutarak kendince mobing yapması.

-Sorumlu başmemurun kendi hemşehrilerini birimlerde çalıştırıp, diğer memurlarla laubali şekilde küçümseyici konuşması.

-Kurum değişikliği için dilekçe yazanlara personel yetersizliği sebebiyle red gelip diğer bir kurum müdürünün hemşehrisini açık cezaevine aldırması.

-Gündüz personelleri hasta oldukları durumlarda vardiyaya verilme korkusuyla rapor alamaması.

-Vardiya yemekhanesinde arıtıcı bulunmazken, idare katındaki yemekhanede su arıtıcılarının bulunması.

-Kurumdaki bütün yükü vardiya personeli çekmesine rağmen, tüm mobing ve psikolojik işkencenin onlara yapılması.

-Kurum idaresi personeller arasında birleştirici ve kucaklayıcı bir tutum alması gerekirken, ayrıştırıcı ve dışlayıcı bir pozisyon alması.

-Bugünlerde personeller arasında bezginlik, bıkkınlık, yorgunluk ve psikolojik travmalar bulunması. Özellikle ağırlaşan yaşam koşulları, sosyal baskılar görev yüküyle birleştiğinde daha derin sorunlara yol açmakta, idare bu duruma önlem almaktansa, psikolojik şiddeti arttırması.

-Daha önce personelle aynı işi yapmakta iken görevde yükselerek müdür olan fakat bu terfiden sonra nerden geldiğini unutup personele ağır mobing ve psikolojik şiddet uygulaması.

-Arkadaşlarımızın ağır çalışma şartlarını dengeleyecek en önemli unsurlardan biri kurumun kendi iç işleyişinde adalet, huzur ve güven ortamını güçlendirmesidir. Unutulmamalıdır ki kurumdaki her bir personel vatanseverdir ve her şeyden önce bir insandır. Yapılan işin doğası gereği şartlar elbette ağırdır ancak bu ağırlığın psikolojik olarak yönetilebilir hale getirilmesi ve şartlarında personel lehine düzenlenmesi gerekmektedir.