16 Şubat 2026 06:57
KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Personel / Mühendis alımı mülakatları için sorulabilecek

Merhaba,

KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Personel / Mühendis alımı mülakatları için sorulabilecek sorulara yönelik öneri ve tecrübeleri olan üyelerimiz var mıdır? Mülakat kaç dakika sürmekte? Birde şuan yeni mühendis maaşı ne kadar TSK'da?

Teşekkürler

