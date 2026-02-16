Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Belediye taşınır kayıt yetkilisi hakkında hukuken bilgisi olan var mı


16 Şubat 2026 08:26
Belediye taşınır kayıt yetkilisi hakkında hukuken bilgisi olan var mı

Merhaba

Belediye de destek hizmetleri gibi taşınır malzemel alımı olan bir teknik birimde memurum unvanım programcı...

Esas olarak teknik servis tarafında değilim orada bu işi yapmak istemedikleri için program üzerinde giriş çıkışı için bana sormadan görevlendirme yapıldı.Otomasyon bende olduğundan çıkışı girişi olarak sen yapmam gerekir diye zorla verildi.

Malzemeleri ben teslim almıyorum ambar kaydı yapılıyor ben imza atıyorum taşınır mal yönetmeliği olarak 5 ve 6 maddesinde fiili olarak bu işi yapan ve harcama birimine en yakın kişilerden seçilir yazmakta servis tarafı bu işi yapıyor sevk edileceksede bana söylüyor işin garip tarafı yasal değil bu okudum kadarıyla bu iş kalem görevi gören kişiler veya bu işi yapanlar yapıyor.

Benim korkum Sayıştay denetimlerinde sıkıntı çıkarsa ne yapacak olmam itiraz ettim müdür her türlü engeli çıkarmakta sanki başkası yapamıyor anlayamadım bu durumu kesin bir hüküm var mı bununla ilgili Sayıştay, mahkeme kararı gibi bişey

