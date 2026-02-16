4/B Sözleşmeli Olarak Çalışan Koruma ve Güvenlik Görevlileri Ek Ödeme hk.

Merhabalar,

8. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan ve Madde 29 da geçen;

''Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı KHK göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 13 puan ilave edilir. Bunlardan silahlı görev yapanların ek ödeme oranlarına ayrıca 8 puan daha ilave edilir.''

şeklinde resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hali hazırda kamu kuruluşlarında (bakanlık, üniversiteler vb.) sözleşmeliler faydalanamaz gibi ibareler kullanarak mağduriyet yaşatmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kamu Harcama ve Muhasebe Bilim sistemi (KBS) Personel Ödemeleri 2026 yılı Yeni Yıl Uygulama Kılavuzu adı altında resmi sitesinden yayınladığı slaytta (A.2.4-4/B Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Değişenler Başlıklı bölümde) sözleşmelilerinde faydalandığı açıkça belirtmiştir. Bu kapsamda KBS sisteminde bilgileriniz doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bodronuzda; Hizmet Sınıfı/Unvan kısmında Koruma ve Güvenlik Görevlisi ibaresi olması, Ek ödeme (666 KHK) kısmında da Silahsız görev yapanlar için 10943,46 TL- Silahlı görev yapanlar ise 11998,14 TL olması gerekmektedir. Silahsız görev yapan arkadaşlar için faydalandıkları ek ödeme oranı 83, silahlı görev yapan arkadaşlar için ise ek ödeme oranı 91 olmalıdır. Bodronuzu incelediğinizde bu kısımlarda hata var ise kurumunuzda görevli mutebet ile iletişime geçerek hatanın düzeltilmesini ve geriye dönük olarak da ödemelerin tarafınıza yatırılmasını resmi dilekçe talep edebilirsiniz. Kurumunuzda KBS sisteminden kaynaklı bir sorun var ise(misal hizmet unvan sınıfında koruma ve güvenlik görevlisi ibaresi çıkmaması onun yerine sizi destek personeli gibi göstermeleri, faydalandığınız ek ödeme oranının 70 veya 73 gözükmesi vb.) de mutebet hazine maliye bakanlığı için çağrı açıp destek isteyebilir ve düzenlenmesini talep edebilir. Çağrı sonrasında da bunlar düzeltilerek işlemler halledilmektedir. Umarım açıklamalar faydalı olur. İyi Günler İyi çalışmalar...

Link: (https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/3/2026/01/2026-Yeni-Yil-Islemleri-Uygulama-Kilavuzu-bf4b1bdbe3281e96.pdf)