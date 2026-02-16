KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

KGM büro maaşı


16 Şubat 2026 11:24
KGM büro maaşı

Arkadaslar merhaba kgm büro maası hakknda bilgisi olan var mı ?


enginar123
Aday Memur
16 Şubat 2026 11:46

Kit değil normal bakanlık

Düz memuriyet

Yani 62bin tl civarında

Toplam 1 mesaj

