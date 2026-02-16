Gece-gündüz nöbeti

Arkadaşlar, bildiğiniz üzere saat 20:00-06:00 arası gece mesaisine giriyor. Benim de çalışma saatlerim 08:00-23:00 arası... Diyelim ki içinde bulunduğumuz ayda 120 çalışma saati var. Ben de 140 saat çalışmışım. Arta kalan 20 saatin ne kadarı gece vardiyasıdır? Yani bu nasıl hesaplanıyor? Bilenler aydınlatabilir mi? Şimdiden teşekkürler.

