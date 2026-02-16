Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Gece-gündüz nöbeti


16 Şubat 2026 13:21
Gece-gündüz nöbeti
Arkadaşlar, bildiğiniz üzere saat 20:00-06:00 arası gece mesaisine giriyor. Benim de çalışma saatlerim 08:00-23:00 arası... Diyelim ki içinde bulunduğumuz ayda 120 çalışma saati var. Ben de 140 saat çalışmışım. Arta kalan 20 saatin ne kadarı gece vardiyasıdır? Yani bu nasıl hesaplanıyor? Bilenler aydınlatabilir mi? Şimdiden teşekkürler.

AleksandırDelPiero
Aday Memur
16 Şubat 2026 13:31
Karizmaunl arkadaş bunun hakkında da vardır bir fikrin bence :)

Karizmaunl
Genel Müdür
16 Şubat 2026 14:04

Gece çalışması hesabı toplam fazla mesai saatine bakılarak değil, fiilen gece saatlerine denk gelen süreye göre yapılır.

Mevzuata göre gece dönemi 20:00 ile 06:00 arasıdır ve toplam 10 saattir.

Senin örnek mesain 08:00?23:00 arası ise toplam çalışma süresi 15 saattir. Bu sürenin geceye giren kısmı 20:00?23:00 arasıdır yani 3 saattir. O gün yaptığın çalışmanın 12 saati gündüz, 3 saati gece sayılır.

Aylık 140 saat çalışmış olman tek başına gece saatini göstermez. Önemli olan bu 140 saatin kaç saatinin 20:00?06:00 aralığına denk geldiğidir.

Hesaplama mantığı şudur: her gün için 20:00?06:00 arasına giren süreler tek tek bulunur ve hepsi toplanır. Örneğin 5 gün 08:00?23:00 çalıştıysan 5×3 = 15 saat gece çalışması olur. Eğer 2 gün de 22:00?06:00 çalıştıysan bu da 2×8 = 16 saat gece yapar. Toplam gece çalışması 31 saat olur.

AleksandırDelPiero
Aday Memur
16 Şubat 2026 14:07
Ansiklopedi misin be kardeş:) Allah razı olsun
