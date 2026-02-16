2026 naklen atama kontejyanları üniversite

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
16 Şubat 2026 13:57
Arkadaşlar en son 2025 yılında hangi ayda kontejyanlar yayınlandı yav ocak ayı geçti 2026 kontejyanları yayınlanmadı bekle allah bekle.


16 Şubat 2026 15:37

Katılıyorum, bekle bekle hâlâ bir haber yok. Neyse ki Memurlar.net bu durumu haber yapmış. Geçen sene 24 Ocak?ta yayımlanmış.

