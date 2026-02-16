Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

raporlu gün sayısı


16 Şubat 2026 14:03
raporlu gün sayısı
1 ay içerisinde 4+7 olmak üzere toplam 11 gün tek hekim raporum. bildiğim kadarıyla 30 gün içerisinde 7 günden fazla alınan raporlar da kesinti oluyormuş. bu 4 günün kesintisi ne kadar olur?

AleksandırDelPiero
Aday Memur
16 Şubat 2026 14:05
Abi maaşın ne kadarsa 30'a böl, onu da 4'e çarp.

adana0100
Aday Memur
16 Şubat 2026 14:06
eyvah battık desene
AleksandırDelPiero
Aday Memur
16 Şubat 2026 14:10
Abi, pardon ya. Vallahi ben Sağlık Bakanlığı sayfasındayım sandım. Biz de temel ödeme ve döneri 30'a bölüp, kaç günse artık ona çarpıyoruz. Pardon tekrardan. Sizin öyle değildir. Yoksa 10-15 bin arası bir şey ediyor:
adana0100, 2 saat önce
eyvah battık desene

Memurhaps
Şube Müdürü
16 Şubat 2026 14:28
benim bildiğim 1 sene içerisinde 7 günü geçerse heyet olmazsa keser
