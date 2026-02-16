Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Heyet raporu sonrası


657 memurum, bel fitigindan ameliyat oldum. Doktorum 1 ay 1ay seklinde toplamda 2 ay heyet raporu vereceğini söyledi. Teşvik ve taban odeme kesintisi olmaması için ne yapmaliyim


Geçmiş olsun, bel fıtığı ameliyatı hafife alınacak bir süreç değil önce sağlığını toparlaman en önemlisi. Şimdi mevzuat kısmını net anlatayım: 657?ye tabi memurlar için sağlık kurulu raporu maaşı kesmez ancak fiili çalışmaya bağlı ödemeleri etkileyebilir. Teşvik ödemesi ve taban ek ödeme gibi kalemler genelde çalışılan gün sayısına göre hesaplandığı için raporlu olunan günler bu hesaba dahil edilmez ve çoğu kurumda bu nedenle kesinti olur. Bu kesintinin olmaması genelde sadece raporun iş kazası veya meslek hastalığı kapsamında olması ya da kurumun kendi mevzuatında raporlu günleri kapsayan özel bir hüküm bulunması halinde mümkündür. Bel fıtığı ameliyatı genelde bu kapsamlara girmez. En doğru bilgi için kurumunuzun mutemetliği veya döner sermaye birimine sorup uygulamanın dayanağını öğrenmeniz gerekir.

